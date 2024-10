Eleições 2024: saiba como consultar seu local de votação

São Paulo — Para quem não souber ou tiver dúvidas sobre seu local de votação das Eleições 2024, tanto no primeiro turno, que acontece no dia 6 de outubro, ou no segundo, que acontece no dia 27 do mesmo mês, o serviço está disponível no próprio Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Tanto no aplicativo e-Título, da Justiça Eleitoral, quanto no site do TSE, é possível descobrir o endereço, a zona e a seção eleitoral onde se deve votar. Os serviços também mostram os novos locais de votação de eleitores que pediram a transferência temporária de onde votam originalmente.

Como consultar o local de votação Usando o app e-Título, é possível ver o local de votação logo na tela de início, abaixo do nome do eleitor. O aplicativo também oferece uma ferramenta de geolocalização, que guia a pessoa até a seção eleitoral.

Para quem for usar o portal do TSE, é necessário abrir este link e clicar no menu “Serviços eleitorais”, na barra superior da página. Em seguida, acessar “Local de votação/ zonas eleitorais”. É preciso preencher os campos com o nome ou o número do título de eleitor ou CPF, a data de nascimento e o nome da mãe. Ao final, é só clicar em “Entrar”.

E-Título O e-Título, que pode ser baixado no celular, é, de acordo com o próprio TSE, uma das facilidades que a Justiça Eleitoral proporcionou aos eleitores na hora de se identificar no dia da votação. Funcionando como uma versão digital do título de eleitor, ele substitui a necessidade do eleitor ter que levar o documento físico no dia do pleito.

Porém, é preciso se atentar ao prazo do download do aplicativo. Só é possível realizar o primeiro acesso ao e-Título até o dia 5 de outubro, um dia antes da eleição. O app funcionará normalmente no dia da votação. A Justiça recomenda que o aplicativo seja baixado e/ou atualizado antecipadamente.

Como justificar o voto Para as pessoas que estão fora do domicílio eleitoral, é possível justificar o voto. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE- SP) explica que os eleitores que, nas datas do pleito, estiverem longe de suas cidades, poderão usar o e-Título ou preencher um formulário para fazer a justificativa.

Através do aplicativo da Justiça Eleitoral, basta clicar no menu “Mais Opções” e selecionar “Justificativa de ausência”. O e-Título também exibe a opção “Justificativa presencial” que mostra os endereços dos locais em que é possível justificar a ausência presencialmente.

Já o formulário deve ser preenchido obrigatoriamente com o número do título eleitoral e dados pessoais.