Eleições 2024: saiba quem é o prefeito mais rico eleito no 1º turno

Miguel Vaz (Republicanos), reeleito no primeiro turno nesse domingo (6/10) em Lucas do Rio Verde (MT), é o prefeito mais rico do Brasil.

Ele era o sexto candidato com maior patrimônio declarado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com bens declarados na ordem de R$ 219.715.755,20. Durante a campanha, ele informou gasto de R$ 1.648.051,97 em despesas eleitorais.

2 imagens Fechar modal. 1 de 2 Sandro Mabel (UB) disputa o segundo turno em Goiânia e pode se tornar o prefeito mais rico do Brasil caso seja eleito Conselho Regional de Economia de Goiás / Divulgação 2 de 2 Miguel Vaz é o prefeito eleito em 1º turno mais rico do Brasil Divulgação

Entre os bens declarados estão ações em empresas, uma fazenda avaliada em R$ 22 milhões, imóveis, automóveis, apartamento, terrenos, dinheiro em contas, investimentos bancários, fundos e consórcios.

Patrimônio ainda maior

No entanto, Vaz ainda pode perder o posto de prefeito mais rico do país, a depender dos resultados do 2º turno: Sandro Mabel (UB) concorre ao cargo de prefeito de Goiânia (GO). O candidato declarou patrimônio total de R$ 313.405.916,29.

Além da atuação na empresa Mabel, o candidato é pecuarista, carcinicultor e desenvolve atividades no mercado imobiliário. Na política, Mabel foi deputado estadual por um mandato e exerceu o cargo de deputado federal por 20 anos.

Em janeiro de 2019, o empresário assumiu a presidência da Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg). Em 2020, também passou a presidir o Conselho de Mineração da Confederação Nacional da Indústria (CNI).