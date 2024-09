Eleições 2024: Terezinha Viveiros e Leandro Mancha Apresentam Programas para Transformar Américo Brasiliense

Em um esforço para melhorar significativamente a qualidade de vida em Américo Brasiliense, os candidatos Terezinha Viveiros e Leandro Mancha lançaram uma série de programas ambiciosos que prometem enfrentar os principais desafios enfrentados pela cidade. Com o compromisso de oferecer uma saúde digna e de qualidade, mais segurança para os cidadãos e melhorias na infraestrutura, a dupla, que concorre à Prefeitura nas eleições de 2024, busca garantir que Américo Brasiliense se torne um lugar melhor para todos os seus moradores.

Saúde Digna de Qualidade

A saúde é uma das áreas que mais preocupa a população de Américo Brasiliense, e Terezinha Viveiros e Leandro Mancha estão determinados a mudar essa realidade. O programa “Saúde Digna de Qualidade” foi criado para enfrentar os sérios desafios na área da saúde, como as longas esperas para consultas e exames, que têm impactado negativamente a vida dos munícipes.

“Nós entendemos a angústia de quem espera meses por um exame ou por uma consulta médica. Isso não pode continuar,” afirma Terezinha. O programa promete implementar mecanismos eficazes para eliminar as filas de espera, garantindo que todos os cidadãos tenham acesso rápido e eficiente aos serviços de saúde. Além disso, está prevista a modernização das unidades de saúde da cidade, com reformas que visam melhorar o atendimento e oferecer um ambiente mais confortável e seguro para os pacientes.

Mais Segurança

A segurança é outra preocupação constante em Américo Brasiliense, e, durante a pré-campanha, ao percorrer os bairros, Terezinha e Leandro ouviram de muitos moradores o desejo por mais segurança. Em resposta, eles criaram o programa “Mais Segurança”, que prevê a implantação de uma Guarda Municipal.

Essa nova força de segurança atuará em conjunto com a Polícia Militar, oferecendo um monitoramento mais eficaz e uma resposta rápida às situações de risco. “Queremos que as pessoas se sintam seguras em suas casas, nas ruas, em todos os lugares da nossa cidade,” destaca Leandro Mancha. O programa também inclui a instalação de câmeras de vigilância em pontos estratégicos e a criação de parcerias com a comunidade para fortalecer a segurança pública.

Asfalto Novo

A infraestrutura de Américo Brasiliense, especialmente no que se refere à qualidade do asfalto, é outro ponto que tem gerado insatisfação entre os moradores. Ruas e avenidas esburacadas afetam diretamente a mobilidade e a segurança dos cidadãos. Para resolver essa questão, Terezinha e Leandro lançaram o programa “Asfalto Novo”. “O que vimos durante nossas visitas aos bairros foi um cenário preocupante de ruas deterioradas, e isso precisa ser corrigido com urgência,” afirma Terezinha. O programa visa recapear mais de cem ruas na primeira etapa do projeto, buscando recursos e parcerias para garantir que o asfalto novo seja durável e de alta qualidade. A proposta é melhorar significativamente a infraestrutura da cidade, proporcionando vias mais seguras e acessíveis para todos.

Compromisso com o Futuro de Américo Brasiliense

Terezinha Viveiros e Leandro Mancha se comprometem a trabalhar incansavelmente para implementar esses programas, acreditando que eles são essenciais para o desenvolvimento da cidade e o bem-estar da população. “Nosso plano é ambicioso, mas é exatamente o que Américo Brasiliense precisa para avançar,” conclui Terezinha.

Os candidatos reafirmam que essas propostas foram construídas com base nas necessidades reais dos cidadãos, identificadas durante suas visitas e conversas com a população. Eles encorajam todos os moradores a conhecer mais detalhadamente os programas e a participar ativamente desse processo de transformação.

Para mais informações sobre as propostas de Terezinha Viveiros e Leandro Mancha, a população pode acessar o site oficial da campanha em www.terezinhaviveiros.com.br