Eleições 2024: TRE-BA inicia nesta segunda-feira geração de mídias e preparação das urnas eletrônicas em Camaçari

Entre esta segunda (21) e quarta-feira (23), o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) realiza os procedimentos preparatórios das urnas eletrônicas que serão utilizadas no segundo turno das eleições municipais 2024, em Camaçari. Ao todo, 600 urnas estarão disponíveis para utilização no pleito, que ocorre dia 27 de outubro, próximo domingo. Destas, 60 serão usadas como urnas de contingência (reservas).

As Zonas Eleitorais 170ª e 171ª realizarão nesta segunda-feira a geração das mídias que serão utilizadas no segundo turno. A cerimônia acontecerá na sede das respectivas zonas eleitorais, no Fórum Clemente Mariani, situado na Avenida do Contorno, Centro Administrativo de Camaçari.

A geração de mídias envolve a disponibilização, em dispositivos do tipo pen drive, dos dados dos sistemas de votação e operacional, da lista de eleitores por seção eleitoral, além da relação de candidatos e suas fotos. Além disso, são preparadas as mídias de resultado, que servem para armazenar os votos registrados nas urnas eletrônicas. Depois da geração, as mídias são mantidas em reserva até a cerimônia de carga e lacração das urnas, nos dias 22 e 23.

O procedimento poderá ser acompanhado por representantes do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e dos partidos políticos, federações de partidos e coligações, bem como pela sociedade em geral. No cartório da 170ª ZE, a cerimônia ocorrerá às 9h, já no cartório da 171ª ZE acontecerá às 8h30.

CARGA E LACRAÇÃO

O procedimento de carga e lacração das urnas eletrônicas com as mídias geradas ocorrerá nos dias 22 e 23 de outubro, no Polo de urnas, situado no Fórum Eleitoral de Camaçari, também na Avenida Contorno. A 171ª Zona Eleitoral será a primeira a realizá-lo, na terça-feira (22), às 8h30. Já na quarta-feira (23), será a 170ª Zona Eleitoral a realizar o mesmo procedimento, a partir das 9h.

A cerimônia também é aberta ao público, com possibilidade de ser acompanhada pelas mesmas instituições convidadas a participar da geração de mídias. Os presentes deverão assinar os lacres, acompanhar e auditar os procedimentos e realizar a conferência dos dados que constarem nas urnas.