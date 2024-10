Eleições americanas: Donald Trump e Kamala Harris aparecem em empate técnico nos sete Estados decisivos

Uma pesquisa do The Washington Post em parceria com o instituto Schar School divulgada nesta segunda-feira (21) aponta um empate técnico entre a vice-presidente Kamala Harris e o ex-presidente Donald Trump nos sete Estados cruciais para a eleição presidencial nos Estados Unidos.

Os dois candidatos à Casa Branca têm 47% de apoio entre os eleitores que já decidiram seu voto. Entre os indecisos, Kamala lidera com 49%, enquanto Trump tem 48%. A pesquisa abrangeu mais de 5 mil eleitores registrados em Estados considerados “swing states”, como Arizona, Geórgia, Michigan, Nevada, Carolina do Norte, Pensilvânia e Wisconsin.

Em comparação com uma pesquisa anterior, a porcentagem de eleitores que apoiam Trump se manteve estável, enquanto Kamala apresentou um crescimento em relação a Joe Biden, que contava com 41% das intenções de voto. A pesquisa revela que 75% dos eleitores desses Estados afirmam que votarão em um dos dois candidatos, com o número de indecisos caindo de 42% para 26%. As intenções de voto nos Estados decisivos mostram uma disputa acirrada.

Confira abaixo as intenções de voto nos 7 Estados: – Arizona: Kamala Harris 46%; Donald Trump, 49%. (Margem de erro: 5%)

– Geórgia: Kamala Harris 51%; Donald Trump, 47%. (Margem de erro: 4,5%)

– Michigan: Kamala Harris 49%; Donald Trump, 47%. (Margem de erro: 4,6%)

– Nevada: Kamala Harris 48%; Donald Trump, 48%. (Margem de erro: 4,8%)

– Carolina do Norte: Kamala Harris 47%; Donald Trump, 50%. (Margem de erro: 3,9%)

– Pensilvânia: Kamala Harris 49%; Donald Trump, 47%. (Margem de erro: 4,6%)

– Wisconsin: Kamala Harris 50%; Donald Trump, 47%. (Margem de erro: 4,6%)

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Carol Santos