Eleições Americanas: NYT/Sienna College aponta crescimento de Kamala na Georgia e Carolina do Norte

Uma pesquisa realizada pelo The New York Times em parceria com o Siena College revela que a vice-presidente Kamala Harris está ganhando força em estados cruciais como Georgia e Carolina do Norte. Por outro lado, o ex-presidente Donald Trump continua a liderar no Arizona. A disputa eleitoral se mostra acirrada em todos os estados considerados como pêndulo, com uma margem de erro de 3,5 pontos percentuais. Kamala Harris apresenta uma leve vantagem em Nevada, Carolina do Norte e Wisconsin, além de estar um ponto à frente de Trump na Georgia. Em estados como Pensilvânia e Michigan, ambos os candidatos estão empatados, o que indica um cenário de incerteza nas próximas eleições.

A pesquisa destaca que os votos que estão sendo decididos na última hora tendem a favorecer a democrata. Entre os eleitores que decidiram seu voto recentemente, Kamala Harris conta com 55% de apoio, enquanto Donald Trump tem 44%. A vice-presidente também lidera entre aqueles que já optaram pelo voto antecipado, com uma diferença de oito pontos percentuais. Em contrapartida, Trump se destaca entre os eleitores que ainda não votaram, especialmente no Arizona, onde 50% dos eleitores já exerceram seu direito de voto.

Um fator importante que tem contribuído para a ascensão de Kamala é o apoio de mulheres independentes, que estão cada vez mais preocupadas com questões relacionadas à democracia e ao aborto. Este último tema se tornou central na campanha eleitoral, especialmente em Wisconsin, onde a discussão sobre o aborto está quase empatada com a economia como um dos principais assuntos entre os eleitores.

