Eleições americanas: Reuters/Ipsos aponta vantagem de Kamala Harris sobre Donald Trump

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, aparece com uma leve vantagem sobre o ex-presidente Donald Trump, com 46% contra 43%, conforme revela uma pesquisa realizada pela Reuters/Ipsos. Essa diferença está dentro da margem de erro e é semelhante ao que foi observado na pesquisa da semana anterior. Um dado preocupante é que cerca de 60% dos entrevistados acreditam que a economia do país está seguindo um caminho negativo. Além disso, 65% dos consultados expressam insatisfação com a política de imigração, um fator que pode beneficiar Trump em sua campanha. Os eleitores apontam a economia, a imigração e as ameaças à democracia como as questões mais relevantes no cenário atual. Nesse contexto, Trump se destaca na percepção sobre a economia, onde lidera com 46% contra 38% de Kamala.

Na questão da imigração, Trump também está à frente, com 48% dos votos, enquanto Kamala Harris obtém 35%. Por outro lado, a vice-presidente se sobressai em tópicos como extremismo político e ameaças à democracia, onde alcança 42% contra 35% de Trump. Além disso, ela é vista como uma defensora em temas relacionados a aborto e saúde. Apesar da liderança de Kamala em algumas áreas, essa vantagem pode não ser suficiente para garantir sua vitória nas eleições. O resultado final dependerá da distribuição dos votos nos estados, que é crucial para a definição do vencedor no Colégio Eleitoral.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira