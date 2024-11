Eleições americanas: votação e resultados ocorrem em diferentes fusos horários

A eleição presidencial nos Estados Unidos acontece nesta terça-feira (5) com cada estado definindo suas próprias regras e horários para a votação. Os estados do Alaska e Havai são os últimos a encerrar a votação, com prazos que se estendem até às 2h da manhã, no horário de Brasília. Nova York e Dakota do Norte também têm horários de fechamento mais tardios, às 21h. Os horários de encerramento das votações variam conforme a localização, abrangendo seis fusos horários diferentes: Hawaii-Aleutian Standard Time (HST), Alaska Standard Time (AST), Pacific Standard Time (PST), Mountain Standard Time (MST), Central Standard Time (CST) e Eastern Standard Time (EST).

A contagem dos votos começará logo após o fechamento das urnas, por volta das 21h, no horário de Brasília. Os resultados serão divulgados à medida que as cédulas forem contabilizadas, mas a confirmação do vencedor pode levar dias. Uma projeção inicial do vencedor deve ser anunciada na mesma noite da votação. Os principais candidatos nesta eleição são Kamala Harris, representando o partido Democrata, e Donald Trump, do partido Republicano. O processo eleitoral nos EUA é realizado por meio do Colégio Eleitoral, onde os cidadãos votam indiretamente. Para que um candidato seja eleito, é necessário obter pelo menos 270 votos dos 538 delegados disponíveis.

A apuração dos votos dos delegados está programada para ocorrer em 6 de janeiro de 2025, momento em que os resultados finais serão oficialmente confirmados. A estrutura do Colégio Eleitoral é uma característica única do sistema político americano, influenciando a dinâmica das campanhas e a forma como os votos são contabilizados.

