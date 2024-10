Eleições: Cármen Lúcia exalta “clima de tranquilidade” no 2º turno

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Cármen Lúcia, disse que o clima de votação é de tranquilidade neste domingo (27/10) de segundo turno das eleições municipais. Segundo dados da própria Corte Eleitoral, 33.996.477 eleitores devem ir às urnas para a escolha dos próximos prefeitos.

“Não houve decorrências nem fora do que seria previsto, nem um número de urnas devidamente distribuídas e em andamento no trabalho, sem nenhum tipo de dificuldade. Nós tememos pelas condições climáticas em alguns locais que até agora continuam também sem um tipo de problema. Então, o que nós agora queremos é que termine este domingo com o mesmo clima de tranquilidade, de direitos exercidos sem qualquer tipo de obstáculo”, destacou a presidente do TSE.

O boletim divulgado às 12h pela Polícia Federal (PF) aponta que 11 ocorrências relacionadas às eleições foram registradas em estados das regiões Norte e Nordeste. Além disso, segundo a corporação, 15 pessoas foram conduzidas a delegacia e foram apreendidos R$ 93,6 mil em bens e valores. O segundo turno ocorre em 51 municípios brasileiros, sendo 15 capitais. Os eleitores poderão votar das 8h às 17h (horário de Brasília).

A ministra Cármen Lúcia votou no começo da manhã deste domingo no Colégio Santo Agostinho, em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais.

A presidente do TSE reforçou a importância de comparecer às urnas como um dever cívico de cada eleitor e chamou a atenção para que os votantes se atentem às condições climáticas, a fim de evitar um número maior de abstenções.

“Na medida da condição de cada um que compareça mais cedo, porque final de tarde, em locais onde há previsão de chuvas, isto pode aumentar, nós estamos numa primavera. Então, o meu pedido é muito que a gente continue e, como eu sempre digo, termine este dia com dever cumprido democraticamente e sem novidades, que não a força maior da democracia por meio de um processo eleitoral”, completou.

O primeiro turno foi realizado em 6 de outubro, quando 122 milhões de brasileiros foram às urnas para escolher os novos prefeitos e vereadores em 5.569 municípios. Conforme informações do TSE, o número de votantes corresponde a 78,29% de todo o eleitorado.