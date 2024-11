Eleições da OAB-BA acontecem nesta terça-feira em Salvador e mais 37 subseções

As eleições serão realizadas das 9 às 17h, exclusivamente em formato presencial, em Salvador, na Tenda do Piso L3 do Shopping da Bahia, e em mais 48 locais espalhados pelas 37 subseções da OAB-BA em todo o estado. Os locais de votação e demais informações podem ser consultados no site: https://eleicoes2024.oab-ba.org.br .

Nesta terça (19), advogadas e advogados baianos participarão das eleições para os cargos eletivos da Ordem dos Advogados do Brasil Seção Bahia (OAB-BA), os escolhidos ocuparão o posto durante o triênio 2025-2027.

O voto é obrigatório para todos advogados e advogadas adimplentes com a seccional, exceto para aqueles com mais de 70 anos, para quem o voto é facultativo. Além da diretoria da seccional, serão escolhidos conselheiros seccionais, conselheiros federais pela Bahia, a diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados (CAAB) e as diretorias das 37 subseções da OAB-BA.

Para os que forem votar no Shopping da Bahia, a primeira hora de estacionamento será gratuita. Os advogados que não puderem comparecer poderão justificar sua ausência no prazo de 30 dias após as eleições, entre 21 de novembro e 20 de dezembro.