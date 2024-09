Eleições do Entorno: veja os candidatos à Prefeitura de Padre Bernardo

O município de Padre Bernardo esteve entre as 30 cidades com o pior Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) do estado de Goiás. A comparação consta no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) Cidades e teve como base a comparação dos resultados do índice em 2021.

Pelo levantamento, os alunos dos anos iniciais do ensino fundamental na rede pública conseguiram nota 4,8, enquanto os anos finais conseguiram 4,7 de desempenho no índice. O IBGE ainda apontou um número que são 3.818 matrículas de alunos na rede pública do ensino fundamental para 20 escolas da mesma faixa.

Padre Bernardo também conta apenas com três escolas de ensino médio para uma demanda de 884 matrículas na rede pública. Na décima primeira reportagem sobre Eleições no Entorno, o Metrópoles apresenta os destaques em Padre Bernardo e os candidatos que querem ganhar os votos desse eleitorado.

A preocupação com os números do ensino não é à toa. De acordo com a Pesquisa Metropolitana por Amostra de Domicílios (PMAD), do Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF), 90% dos estudantes de Padre Bernardo estudam dentro da cidade. O levantamento foi divulgado em 2022 e considerou uma amostragem de 1.320 pessoas.

Nesse levantamento, o município conta com 39% das pessoas com 25 anos ou mais com o ensino fundamental incompleto, o índice representa a maior parte do nível de escolaridade no município. Em segundo lugar, 33% apresentaram ensino médio completo.

O estudo ainda revelou que 40,7% entre as crianças com até cinco anos, ou seja, são crianças sem educação infantil nessa faixa etária em Padre Bernardo.

Outra preocupação é em relação aos índices de saneamento no município. O Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), de 2022, apontou que 52,85% da população não conta com abastecimento de água. O número é cinco vezes pior do que o registrado em todo o estado, que é 10%.

O SNIS também apontou que 61,75% dos moradores não têm acesso a uma rede de esgoto nem à coleta de lixo. O último censo indicou que o município tem 34.967 habitantes.

Postulantes Padre Bernardo tem quatro candidatos à prefeitura, segundo as informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). As listas de todos os candidatos estão abaixo, com o nome e o número da urna.

O conteúdo poderá ser atualizado até 6 de outubro, dia do primeiro turno, caso haja mudança em alguma das chapas. A ordem em que os candidatos aparecem na lista abaixo é a mesma definida pelo TSE.

Carlos Maranhão (PT) – 13

Vice: Professora Joana (PT)

Claudiênio Teixeira (PDT) – 12

Vice: Dudu de Taboquinha (MDB)

Joseleide Lázaro (União) – 44

Vice: Dr. Everardo (PL)

Zé Matheus (Pode) – 20

Vice: Renato Ubaldino (PRD)