Eleições em SP: campanhas de Nunes e Boulos quase se encontram e Polícia Militar precisa intervir

Caminhada de Nunes saiu da Rua 15 de Novembro, passou pela Rua São Bento e foi até a Praça do Patriarca; a de Boulos saiu do Teatro Municipal até a Praça da Sé

PM teve que segurar um cordão de apoiadores de Nunes para que eles não cruzassem com a campanha de Boulos



No primeiro dia de campanha permitida para os candidatos nas ruas de São Paulo, as campanhas do prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), e do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) quase se encontraram na região central da cidade, próximo da Prefeitura. A Polícia precisou segurar o cordão de apoiadores de Nunes para que não houvesse um choque entre eles. A caminhada de Nunes, com a presença do prefeito, saiu da Rua 15 de Novembro, passou pela Rua São Bento e foi até a Praça do Patriarca. A de Boulos, que contava com o deputado, saiu do Teatro Municipal até a Praça da Sé. Segundo a campanha de Boulos, o movimento de segurar um dos cordões foi combinado com a Polícia para que não houvesse o encontro.

Em seu primeiro ato de campanha, o prefeito Ricardo Nunes ironizou o slogan “faz o M” adotado por Pablo Marçal (PRTB), com quem disputa os votos de eleitores da direita bolsonarista na eleição para São Paulo, e minimizou o elogio de Jair Bolsonaro (PL) ao influenciador, assim como a cobrança feita por Eduardo Bolsonaro (PL). O filho ’03’ do ex-presidente pediu que o emedebista seja mais enfático na defesa de pautas caras ao bolsonarismo.

“Não tem outro ‘M’ para a cidade a não ser o ‘M’ de verdade”, disse Nunes na manhã desta sexta-feira, 16, após uma missa na Catedral de Santo Amaro, na zona sul, que marcou o início oficial de sua campanha. Durante a missa, o prefeito foi elogiado pelo bispo da Diocese de Santo Amaro, Dom José Negri. Nunes chegou à igreja acompanhado da primeira-dama, Regina Carnovale. O bolsonarista Mello Araújo, coronel da reserva indicado por Bolsonaro como seu vice, o aguardava no local.

Marçal também foi tema das primeiras falas de Boulos, em agenda pela manhã. O psolista classificou como lamentável as provocações feitas pelo influenciador nos últimos debates eleitorais. Ele disse que não se envolverá em “jogo rebaixado de quem quer fazer da eleição um vale-tudo, de quem quer rolar na lama”.

Nesta manhã, Boulos recebeu em sua casa, localizada no Campo Limpo, zona sul da capital, a ex-prefeita Marta Suplicy (PT), sua candidata a vice. Eles compartilharam um café da manhã na residência onde Boulos vive há mais de dez anos com sua esposa e filhas. Após a refeição, os dois caminharam pelo comércio local, acompanhados por militantes e um carro de som.

