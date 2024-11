Eleições EUA: Partido Republicano de Trump forma maioria no Senado

O Partido Republicano, de Donald Trump, formou maioria no Senado dos Estados Unidos com 51 cadeiras. Mesmo com a apuração dos votos em progressão, os republicanos já garantiram a maioria da casa formada por 100 senadores.

Segundo a Associated Press, os republicanos conquistaram assentos nos estados de Ohio, Virgínia Ocidental e Nebraska.

O Partido Republicano controlará a câmara alta do Congresso pela primeira vez em quatro anos. Caso Donald Trump vença o pleito, eles estarão em posição de confirmar seus juízes da Suprema Corte, juízes federais e nomeados para cargos no gabinete. Se Kamala Harris ganhar a Casa Branca, os republicanos terão o poder de forçar seus nomeados ou bloqueá-los completamente.

Até às 2h30 desta quarta-feira (6/11), 440 delegados já haviam definido os seus candidatos. Donald Trump lidera a corrida com 230 delegados, e a democrata Kamala Harris tem 210. O número de delegados necessários para se tornar o próximo presidente dos EUA é 270.

Alguns estados decisivos como Arizona, Pensilvânia, Wisconsin, Michigan e Geórgia ainda estão em apuração, mas Trump lidera até o momento.

Kamala Harris em Virgínia, Havaí, Novo México, Califórnia, Oregon, Washington, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Massachusetts, Maryland, Nova Jersey, Nova York, Rhode Island, Vermont, Washington DC e o primeiro distrito congressional do Maine.

Donald Trump ganhou no Alabama, Arkansas, Flórida, Indiana, Kentucky, Louisiana, Missouri, Mississippi, Montana, Dakota do Norte, Ohio, Oklahoma, Carolina do Sul, Dakota do Sul, Tennessee, Texas, Utah, Virgínia Ocidental, Wyoming, Kansas, Idaho, Iowa e o terceiro distrito congressional em Nebraska.