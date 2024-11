Eleições EUA: Trump vota na Flórida e se diz confiante

O candidato e ex-presidente Donald Trump compareceu à seção eleitoral junto de sua esposa para votar nas eleições dos Estados Unidos na tarde desta terça-feira (5/11), na Flórida. “Estou muito confiante”, disse ele a jornalistas. Ele afirma que, até o momento, os republicanos estão ganhando a corrida eleitoral. A atual vice-presidente e também candidata à presidência Kamala Harris votou por correio.

O republicano vota em um centro recreativo em Palm Beach, perto de Mar-a-Lago, onde possui uma mansão. A comitiva do republicano chegou ao local cerca das 13h30. O perímetro em torno do centro recreativo foi fechado e conta com ronda de agentes do Serviço Secreto e patrulha de um helicóptero.

“Não me arrependo de nada. Talvez esta tenha sido uma das melhores entre as minhas três campanhas”, afirmou. Trump ainda falou em “respeitar o resultado” das eleições apesar de dizer não saber o que vai acontecer caso perca o pleito.

Donald Trump disse que a apuração do voto em papel é mais rápido e confiável e que, como alguns “poucos” lugares nos EUA usam as urnas eletrônicas, a apuração demorará mais.

O ex-presidente voltou a falar sobre imigração – em tom mais ameno – e inflação, que para eles são os pontos mais importantes para os norte-americanos. “Queremos que as pessoas venham para os Estados Unidos, sim. Mas de forma legal, com fronteiras fortes. Queremos ser um país inclusivo. Essa é uma grande questão”.

Ao concluir a fala, Trump reafirmou com o slogan: “Make America Great Again” (Faça a América boa de novo, em tradução livre).

As urnas da eleição presidencial dos Estados Unidos (EUA) estão abertas desde as 6h desta terça-feira (5/11). O pleito, considerado um dos mais disputados na história do país, tem Kamala Harris e Donald Trump empatados dentro da margem de erro nas pesquisas. Isso significa que a eleição deve ser decidida voto a voto e, atualmente, aponta para um cenário indefinido.

A primeira urna apurada na comunidade de Dixville Notch, em New Hampshire, confirma o cenário acirrado: Kamala e Trump empataram, com três votos cada.

O candidato republicano à vice-presidência, JD Vance, votou em Ohio, acompanhado da esposa e dos filhos. Após votar na chapa da qual é integrante, Vance disse que estava grato àqueles que vieram para ver “uma das grandes tradições da democracia americana”.

Ainda na manhã desta terça-feira (5/11), Donald Trump postou um vídeo de campanha em suas redes sociais e resgatou uma fake news, que viralizou nas redes sociais durante as Olimpíadas de Paris, envolvendo a lutadora argelina Imane Khelif. Durante o vídeo, ao falar de valores americanos que devem ser resgatados, o narrador diz que “homens derrotam mulheres e ganham medalhas”, ao mesmo tempo que associa uma imagem da atleta. Imane Khelif é intersexo.

Também pelas redes sociais, a candidata Kamala Harris falou com os eleitores. “O dia da eleição chegou. Hoje, votamos porque amamos nosso país e acreditamos na promessa da América. Faça sua voz ser ouvida”, escreveu. A atual vice-presidente afirmou, no domingo (3/11), que já votou por correio.