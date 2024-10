Eleições Municipais 2024: Saiba quantas candidaturas do Avante foram eleitas na Bahia

O Avante conquistou um total de 60 prefeituras na Bahia após as eleições municipais deste domingo (6). O partido que, segundo o levantamento do Bahia Notícias em junho deste ano, já possuía 61 prefeituras, se consolidou como uma força política no estado e manteve seus números. Em comparação com o final da eleição de 2020, quando a sigla de Ronaldo Carletto conseguiu 4 prefeituras, o aumento em 2024 foi de 1.400%.

No panorama geral, o Avante despontou como o segundo maior partido do estado ao final das eleições, atrás apenas do PSD, que conquistou 116 prefeituras. Em 2020, o Avante elegeu apenas os prefeitos de Canápolis, Jandaíra, Santaluz e Saubara.

Vale ressaltar que o Avante compõe a base governista na Bahia, esta que por sua vez também saiu na frente da oposição e conquistou 73% das prefeituras. O Avante, individualmente, representa 19,48% destas e 14,39% de todas as prefeituras baianas.

Confira lista completa das cidades: Angical, Aporá, Apuarema, Barro Alto, Barro Preto, Brejões, Brumado, Camamu, Canápolis, Canavieiras, Candeal, Catolândia, Contendas do Sincorá, Coração de Maria, Cravolândia, Gandu, Gongogi, Guanambi, Ibicoara, Ibiquera, Ibirapitanga, Igrapiúna, Iguaí, Irajuba, Itajuípe, Itamari, Itanagra, Itapé, Itapebi, Itapitanga, Itororó, Jitaúna, Jussiape, Maetinga, Marcionílio Souza, Muniz Ferreira, Muquém de São Francisco, Nova Canaã, Nova Ibiá, Palmeiras, Paramirim, Potiraguá, Presidente Tancredo Neves, Quijingue, Ribeirão do Largo, Rio do Pires, Santa Luzia, Santaluz, Saubara, Serra Preta, Taperoá, Teodoro Sampaio, Teolândia, Tremedal, Uauá, Ubaitaba, Valente, Vereda, Wagner e Wanderley.