Eleições Municipais 2024: Saiba quantas candidaturas do PP foram eleitas na Bahia

Em queda, o PP elegeu 44 candidaturas na Bahia, nas eleições municipais de 2024.Com 92 prefeituras como saldo eleitoral do último pleito, o PP chega para a disputa deste ano com 51 prefeitos, com uma queda de 44,5%.

Apesar da piora nos últimos números, a agremiação se manteve em quarto lugar entre os partidos que mais conseguiram eleger candidatos no estado. Superando o União Brasil, e ficando atrás apenas do PSD, Avante e PT.

Uma das explicações para o atual momento do PP tem relação com as eleições de 2022, quando o partido rompeu com a base governista durante o período pré-eleitoral, dando fim a uma relação longeva com o Partido dos Trabalhadores. A migração para a oposição contou com a indicação do então vice-governador João Leão como nome para disputar o Senado, depois sendo substituido por Cacá Leão, na chapa encabeçada pelo ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União).