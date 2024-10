Eleições Municipais 2024: Saiba quantas candidaturas do União Brasil foram eleitas Bahia

Principal partido da oposição, o União Brasil chegou em 2024 comandando 32 cidades no estado. Nas eleições municipais de 2024, a agremiação arrecadou 39 candidaturas. O partido ficou em quinto lugar, atrás apenas do PSD, Avante, PT e PP.

No início de 2024, o partido tinha o comando de 5 das 10 cidades mais populosas da Bahia, com a capital, Salvador, além de Camaçari, Teixeira de Freitas, Barreiras e Vitória da Conquista.

Com o resultado das eleições, o União manteve a capital e das outras quatro cidades, menos Camaçari, que foi para o segundo turno. Além disso, conquistou Feira de Santana, Mata de São João, Ilhéus, Vitória da Conquista, entre outros.

Veja a lista dos 39 municípios onde o União Brasil ganhou as eleições:

Araçás Barreiras Brejolôndia Buerarema Cairu Campo Formoso Conceição do Jacuípe Conde Coribe Correntina Dom Macedo Costa Feira de Santana Ibiassucê Ibicaraí Ilhéus Itagi Lagoa Real Lauro de Freitas Mansidão Mata de São João Mucuri Nova Viçosa Ourolândia Pé de Serra Quixabeira Rafael Jambeiro Riachão do Jacuípe Salvador Santa Maria da Vitória Santo Amaro Santo Estêvão São Gonçalo dos Campos Senhor do Bonfim Simões Filho Sítio do Mato Teixeira de Freitas Uruçuca Várzea do Poço Vitória da Conquista