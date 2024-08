Eleições municipais: horário eleitoral obrigatório do primeiro turno começa nesta sexta

A etapa importante das campanhas eleitorais começa nesta sexta-feira (30) em São Paulo com o início do horário eleitoral obrigatório no rádio e na televisão. A propaganda eleitoral gratuita será veiculada de 30 de agosto até 3 de outubro, três dias antes do primeiro turno das eleições, marcado para 6 de outubro. Os candidatos terão 20 minutos diários, divididos em dois blocos de 10 minutos cada, tanto no rádio quanto na televisão. No rádio, o primeiro bloco de propaganda começa às 7h e vai até 7h10, enquanto o segundo bloco ocorre do meio-dia às 12h10. Na televisão, o primeiro bloco é transmitido das 13h às 13h10, e o segundo bloco das 20h30 às 20h40. Entre os cinco principais candidatos, o tempo de TV é distribuído de acordo com o número de partidos, coligações e cadeiras no Congresso. Ricardo Nunes, candidato à reeleição pelo MDB, possui o maior tempo, com 6 minutos e 30 segundos.

Guilherme Boulos, do PSOL, tem 2 minutos e 22 segundos, seguido por José Luiz Datena, do PSDB, com 35 segundos, e Tabata Amaral, do PSB, com 30 segundos. Pablo Marçal, do PRTB, e Marina Helena, do Novo, não têm tempo de televisão. A campanha de Ricardo Nunes aposta fortemente no tempo de TV para frear o avanço de Pablo Marçal e ganhar corpo nas pesquisas de intenção de voto. Guilherme Boulos também planeja utilizar seu tempo de TV para fazer várias aparições ao lado do presidente Lula, estratégia que tem rendido votos. Da mesma forma, Nunes deve aparecer ao lado de Bolsonaro a partir de hoje.

