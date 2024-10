Eleições na Bahia: 4.055 Denúncias de Irregularidades e 53 Mil processos eleitorais

Em meio ao período eleitoral, duzentos promotores de Justiça eleitorais na Bahia atuaram em um total de 53.193 processos envolvendo partidos e candidatos a cargos de prefeito e vereador até o primeiro turno. A Bahia registrou 4.055 denúncias de irregularidades eleitorais segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com Salvador liderando o ranking entre as cidades baianas.

Para o promotor de Justiça Millen Castro, coordenador do Núcleo de Apoio do Ministério Público do Estado da Bahia(Nuel/MP-BA), as principais ocorrências que tiveram mais recorrência por suspeitas de ‘boca de urna’. Municípios como Floresta Azul, Paulo Afonso, Anagé e Caraíbas registraram casos dessa prática.

“O trabalho do MP não acaba no dia 06 de outubro, pois as notícias já recebidas continuarão sendo investigadas para que, preferencialmente até a data da diplomação, infratores eleitorais sejam responsabilizados” destacou o coordenador do Nuel, Millen Castro.

Entre as ocorrências reveladas pelo TSE, destacam-se irregularidades na propaganda eleitoral de candidatos a vereador, que representam 1.901 denúncias no estado, seguido por 1.124 cometidas por candidatos a prefeito e 1.015 de partidos, coligações ou federações.

No último sábado (05), véspera das eleições, e no domingo, dia do pleito, o Núcleo Eleitoral do MP (Nuel) recebeu 122 denúncias, que foram distribuídas aos membros do MP-BA responsáveis por coibir condutas ilícitas e responsabilizar os infratores.

Salvador lidera o ranking entre as cidades baianas, com 1.327 denúncias de irregularidades eleitorais. A capital é seguida por Alagoinhas, com 285 ocorrências, e Camaçari, com 214 denúncias.

Em Feira de Santana, eleitores com restrição de acessibilidade foram orientados pelos membros do Ministério Público sobre a possibilidade de acompanhamento até a cabine de votação.

No geral, as votações transcorreram com tranquilidade no estado, exceto por grandes filas em algumas localidades, especialmente em municípios da região metropolitana.