Eleições no Entorno: conheça os candidatos à Prefeitura de Luziânia

A menos de 50 dias para o primeiro turno das eleições municipais, o Metrópoles preparou uma série de reportagens sobre as cidades do Entorno de relação mais próxima com o Distrito Federal. A proposta apresentará alguns dos problemas desses locais, em diversos aspectos, e os candidatos que querem ganhar os votos dos eleitores.

Luziânia (GO), a cidade mais rica na área adjacente ao DF, é a primeira da série. Enquanto o município dispara como o maior da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride), ele também se destaca por números negativos.

Luziânia está entre as 10 cidades brasileiras com maior taxa de estupros cometidos em 2023. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), o município fica na 10ª posição do ranking desses crimes, com 83,7 casos a cada 100 mil habitantes.

Além da segurança pública, um tema que preocupa os eleitores é a mobilidade urbana. Desde novembro último, os ônibus da cidade passaram a adotar a tarifa zero. A medida garante à população gratuidade para circular nos coletivos.

No entanto, o benefício vale apenas dentro do município e, de acordo com a mais recente Pesquisa Metropolitana por Amostra de Domicílios (Pmad) de Luziânia, de 2017, quase 10 mil moradores da cidade trabalham no Distrito Federal, por exemplo, e fazem esse deslocamento entre unidades da Federação cotidianamente.

A União tem elaborado estudos para adotar trens para passageiros que façam o trajeto Brasília–Luziânia. Em 4 de junho deste ano, o tema foi debatido na Câmara dos Deputados, onde foi apresentado o projeto com estimado de R$ 80 milhões para adequação de 76 km em trilhos.

Apesar de a obra não ser da prefeitura ou de responsabilidade do município, o tema deve entrar no radar das campanhas eleitorais, devido ao movimento “pendular” ativo de moradores da cidade para o DF.

Os moradores de Luziânia também enfrentam outros problemas. Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com base no Censo de 2022, demonstram que só 52,8% dos domicílios tinham esgotamento adequado.

No campo da educação, os candidatos também terão de lidar com os pedidos de reajuste salarial de professores. Em abril último, os educadores municipais paralisaram para cobrar um aumento de 7% da remuneração.

Postulantes Luziânia tem quatro candidatos à prefeitura, segundo as informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). As listas de todos os candidatos estão abaixo, com o nome e o número da urna.

O conteúdo poderá ser atualizado até 6 de outubro, dia do primeiro turno, caso haja mudança em alguma das chapas. A ordem em que os candidatos aparecem na lista abaixo é a mesma definida pelo TSE.

Veja:

Diego Sorgatto (União) – 44

Vice: Télio Rodrigues (MDB)

Diretora Ana Lúcia (PSDB) – 45

Vice: Nelson Rebelato (PSDB)

Lee Almeida (PSol) – 50

Vice: Teresa Lima (PSOL)

Waltinho (PL) – 22

Vice: não consta nome no site do TSE