Eleições no Entorno: conheça os candidatos à Prefeitura de Valparaíso

Todos os anos, a cidade de Valparaíso ganha destaque pelos danos em enchentes e alagamentos. Neste ano, a prefeitura foi condenada pela Justiça de Goiás a pagar indenização a moradores que tiveram casas alagadas no município.

No mesmo mês, moradores também relataram enchentes em residências. A preocupação com o escoamento da água da chuva deve estar no radar da nova gestão, que tem sido obrigada a ressarcir em caso de vítimas. Na 12ª e última reportagem sobre Eleições no Entorno, o Metrópoles apresenta os destaques em Valparaíso e os candidatos que querem ganhar os votos desse eleitorado.

As inundações são, também, uma questão de saúde pública, já que 52% da população de Valparaíso não têm esgoto. O número significa 104.127 pessoas sem saneamento básico dentro do município. O dado é do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), de 2022.

Também relacionado à saúde, o município está entre os 75, de 246 em Goiás, com o maior número de mortalidade infantil. A taxa é de 16,38 para 1.000 nascidos vivos, conforme apontou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no Censo de 2022.

Um outro ponto que deve estar na pauta dos postulantes é em relação à segurança pública no município. De acordo com o Atlas da violência, divulgado neste ano, Valparaíso está entre as 130 cidades mais perigosas do país. A taxa de homicídio é 27,2 assassinatos por 100 mil habitantes, o que equivale a 54 homicídios em um ano no município.

Valparaíso também registra um alto número de pessoas que moram no município, mas que trabalham no Distrito Federal. Segundo a Pesquisa Metropolitana por Amostra de Domicílios (PMAD), do Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF), esse número corresponde à maioria.

São 37.207 (54,97%) trabalhadores no DF, com a expressiva concentração no Plano Piloto com 32,10% (21.729 pessoas). Dentro do próprio município, são 26.432 pessoas trabalhando, o que corresponde a 39,05% da população ocupada.

A remuneração média mensal é de 1,9 dos trabalhadores formais é de 1,9 salários mínimos, conforme indica o IBGE.

Postulantes Valparaíso tem cinco candidatos à prefeitura, segundo as informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). As listas de todos os candidatos estão abaixo, com o nome e o número da urna.

O conteúdo poderá ser atualizado até 6 de outubro, dia do primeiro turno, caso haja mudança em alguma das chapas. A ordem em que os candidatos aparecem na lista abaixo é a mesma definida pelo TSE.

Marcus Vinícius (MDB) – 15

Vice: Waguinho do Céu Azul

Maria Yvelônia (Solidariedade) – 77

Vice: Marcelo Sorriso (Solidariedade)

Professora Lucimar (PT) – 13

Alberto Santos (PT)

Wesley Pacheco (Novo) – 30

Benjamim Soares (Novo)

Zé Antônio (PL) – 22

Vice: Profª Lúcia Kopp