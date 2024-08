Eleições no Entorno: veja candidatos à Prefeitura da Cidade Ocidental

Em 12 anos, a Cidade Ocidental teve um aumento de 64% da população. É o município que faz parte da Periferia Metropolitana de Brasília (PMB) com o maior crescimento populacional do período. É o que destaca um artigo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

A pesquisa levou em consideração dados dos Censo de 2010 e de 2022. Nesse intervalo, a população saiu de 55.915 habitantes para 91.767.

O boom populacional repercute diretamente no número de demandas da população para o município. Na segunda reportagem da série sobre as Eleições no Entorno, o Metrópoles apresentará os destaques da cidade e os candidatos que querem ganhar o voto dos eleitores.

O aumento expressivo na quantidade de moradores também implica em um maior número de domicílios. Nessa dúzia de anos, o número de casas cresceu 145%, passando de 15.835 para 38.796 moradias.

No entanto, as ações de saneamento básico não se adequaram com o aumento da demanda. De acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, do Ministério das Cidades, menos de 40% da população total tem acesso aos serviços de esgotamento sanitário.

A saúde pública do município também é um ponto que deve pesar na escolha do eleitor. Isso porque mais de 16% dos moradores usam a rede de saúde do Distrito Federal. Os dados são do Instituto de Pesquisa e Estatística do DF (Ipe-DF), que avaliou a relação do Entorno com o DF.

O levantamento também apontou que metade dos trabalhadores que moram na cidade exercem sua profissão no DF. A relação de ida diária à capital vizinha faz com o que um outro tema em foco seja a mobilidade urbana. Quase 60% da população usa o transporte coletivo para se locomover. Atualmente, o preço da passagem de ônibus da Cidade Ocidental para Brasília é R$ 8,45.

Postulantes Cidade Ocidental tem três candidatos à prefeitura, segundo as informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). As listas de todos os candidatos estão abaixo, com o nome e o número da urna.

O conteúdo poderá ser atualizado até 6 de outubro, dia do primeiro turno, caso haja mudança em alguma das chapas. A ordem em que os candidatos aparecem na lista abaixo é a mesma definida pelo TSE.

Alex Batista (MDB) – 15

Vice: Dr. Alessandro (MDB)

Antônio Lima (União) – 44

Vice: Dr Diego Mrozinski (União)

Lulinha (PP) – 11

Vice: Professor Luciano (Podemos)