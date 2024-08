Eleições no Entorno: veja os candidatos à Prefeitura de Águas Lindas

Com 97,32% da população de Águas Lindas de Goiás sem contrato com operadoras de plano de saúde, o acesso é feito majoritariamente pela rede pública. A porcentagem está na Pesquisa Metropolitana por Amostras de Domicílios (PMAD) de 2020, do Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal.

O dado aponta uma alta demanda dos moradores do município com o Sistema Único de Saúde (SUS). Na terceira reportagem da série sobre as Eleições no Entorno, o Metrópoles apresentará os destaques da cidade e os candidatos que querem ganhar o voto dos eleitores. Confira aqui as matérias.

A gestão, contudo, tanto da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Mansões Odisseia quanto do Hospital Bom Jesus é feita por Organizações da Sociais contratadas pelo município. Em janeiro, o Metrópoles denunciou o atraso em pagamentos de profissionais que ficaram meses sem receber. Na época, a empresa contratada para prestar serviços disse que sofreu calote da organização social não podendo, então, arcar com o pagamento do mês,

No meio desse imbróglio, estavam a prefeitura e a população. O novo gestor terá de propor soluções em um cenário que já deixou registros de atritos entre os profissionais da área com pacientes.

No mês anterior à divulgação dos calotes, em dezembro de 2023, um médico foi espancado enquanto trabalhava na UPA. O profissional levou ao menos cinco socos de um acompanhante de paciente que morreu na unidade e responsabilizou o médico pelo óbito. Na época, o Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Cremego) se manifestou pedindo um ambiente “seguro e propício ao exercício pleno das atividades médicas”.

Outra preocupação do município é a segurança pública. Águas Lindas está entre as 150 cidades mais perigosas do país, de acordo com o Atlas da Violência divulgado neste ano. A taxa de homicídio é 27 assassinatos por 100 mil habitantes, o que equivale a 67 homicídios em um ano no município.

Postulantes Águas Lindas tem cinco candidatos à prefeitura, segundo as informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). As listas de todos os candidatos estão abaixo, com o nome e o número da urna.

O conteúdo poderá ser atualizado até 6 de outubro, dia do primeiro turno, caso haja mudança em alguma das chapas. A ordem em que os candidatos aparecem na lista abaixo é a mesma definida pelo TSE.

Doutor Klaus Pazlhaço (Psol) – 50

Vice: Kelly Benigno da Silva

Doutor Lucas (União) – 44

Vice: Alessandra (Republicanos)

Juraci Tesoura de Ouro (PSD) – 55

Vice: Professora Alexsandra Do Iep

Otávio Rodrigues (Pode) – 20

Vice: Geovanna Gomes

Ribeirotullio (PSDB) – 45

Vice: Taekwondo Rodoviário