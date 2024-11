Eleições nos EUA 2024: acompanhe a apuração de votos em Nevada

@media screen and (min-width: 769px) {#m-general-semi-special section.m-title-single {padding-top: 10px; padding-bottom: 15px;} .m-author-content .m-name-author { display: none; }.iframe-1240 {transform: translateX(-19%) !important;width: 960px !important;max-width: 960px !important;min-height: 540px !important;}#m-general-semi-special .m-wrapper .m-content figure>img.img-960+figcaption {margin-top: -68px !important;}}@media screen and (max-width: 768px) {.m-vertical {height: 40vh !important;object-fit: cover !important;}#m-general-semi-special .m-wrapper .m-content figure>img.img-960+figcaption {margin-top: -28px !important;}#m-general-semi-special .m-wrapper .m-content iframe[src*=”https://www.youtube”].iframe-1240{min-height:180px;}} #m-general .m-banner-header-top, #m-general .m-info-post, #m-general .m-featured, #m-general-semi-special .m-banner-wrap {display: none;}#m-general-semi-special .m-featured, #m-general-semi-special, #m-general-semi-special .m-wrapper {margin-top: 0; padding-top: 0;}#m-general-semi-special video{display:block;width:100%;-o-object-fit:cover;object-fit:cover;-o-object-position:center;object-position:center;overflow:hidden}@media screen and (max-width:768px){#m-general-semi-special section.m-title-single {padding-top: 10px; padding-bottom: 15px;} .m-author-content .m-name-author { display: none; }#m-general-semi-special video.desktop{display:none}}#m-general-semi-special video.mobile{display:none}@media screen and (max-width:768px){#m-general-semi-special video.mobile{display:block}}span.m-credit:empty {display: none;}.m-author-content {display: block;margin: 60px auto 45px;text-align: center;color: #000;font-family: ‘Merriweather-Bold’;text-transform: uppercase;}.m-author-content p, .m-author-content p a {color: #000; font-size: 16px; font-size: 13px; text-align: left; font-weight: bold; display: inline-block; text-decoration: none; text-transform: initial; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif !important; color: rgb(195, 36, 23) !important; text-align: center; max-width: 100%; text-transform: initial; margin-bottom: 0px;}.m-video{margin-bottom: 30px;}

A eleição para presidente dos EUA está acirrada. O resultado final vai ser decidido nos detalhes. Por isso, é muito importante acompanhar os swing states, os estados indecisos. Com 6 delegados eleitorais, Nevada está sendo observada com uma lupa. Nas pesquisas divulgadas nos últimos dias, o estado estava empatado com leve tendência para Donald Trump na disputa com Kamala Harris.

As eleições nos Estados Unidos são descentralizadas e indiretas. Os votos não são feitos para cada um dos candidatos, e sim para os representantes dos partidos, os chamados delegados. Cada estado tem um número pré-determinado de delegados, conforme o tamanho da população. Vence quem tiver, pelo menos, 270 delegados.

O sistema eleitoral norte-americano é determinado pelo sistema “winner takes all” (vencedor leva tudo), ou seja, o candidato que vencer em algum desses estados vai levar todos os delegados daquele estado. Então, se um estado tem 20 delegados, por exemplo, e o candidato X fica com 50% dos votos mais um, a distribuição não vai ser proporcional. O candidato que vencer, mesmo que por um voto a mais, vai levar todos os delegados daquele estado.

Maine e Nebraska são os únicos estados que não concedem todos os delegados a um único candidato com base no voto majoritário.

Alguns estados são tradicionalmente republicanos e outros, democratas. Então, é fácil adivinhar a tendência dos votos daqueles delegados. Mas sete estados oscilam o candidato dependendo do ano. São eles Arizona, Carolina do Norte, Geórgia, Michigan, Nevada, Pensilvânia e Wisconsin.

Nas pesquisas, Pensilvânia se mostrou empatada. Carolina do Norte, Nevada, Georgia e Arizona estão pendendo para o Trump. Já Kamala mostra uma leve vantagem em Michigan e Wisconsin.

