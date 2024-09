Eleições nos EUA: Kamala aceita novo debate na CNN e desafia Trump

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, aceitou o convite da rede CNN para um debate contra o concorrente Donald Trump em 23 de outubro. A declaração foi dada na rede social X (antigo Twitter), conforme a rede ABC News divulgou neste sábado (21/9).

Kamala aproveitou a ocasião para desafiar o adversário na corrida à Casa Branca. “Eu espero que Trump se junte a mim”, escreveu.

A chefe de campanha de Kamala, Jen O’Malley Dillon, fez uma declaração desafiando Trump para o debate. “A vice-presidente Harris está pronta para outra oportunidade de dividir o palco com Trump“, e provocou o adversário da democrata. “Donald Trump não deve ter problemas em concordar com esse debate”, acrescentou.

O possível debate na CNN entre os dois seria nos moldes do que realizado entre Biden e Trump em junho. Entre as regras ficaria estipulado que não haveria plateia, e os microfones poderiam ser desligados quando um dos oponentes estivesse falando. O encontro de junho foi decisivo para a saída de Biden da corrida eleitoral, após ele apresentar um desempenho ruim.

Indefinição Em um comício neste sábado, Trump não mencionou diretamente o debate da CNN, mas reiterou que não está aberto para novos embates frente a frente com Kamala.

“É tarde demais para fazer outro (debate). Eu adoraria, em muitos aspectos, mas é tarde demais. A votação está lançada”, alegou Trump.

Ao mesmo tempo, ele afirmou recentemente que haveria a possibilidade de um debate. “Talvez, se eu estiver de bom humor”, disse Trump a repórteres na Califórnia.

O republicano havia sinalizado que não tinha interesse em novos debates. Uma hora após participar do primeiro e único embate direto contra Kamala, no último dia 10, Trump manifestou que não iria mais a eventos do tipo.

A votação que vai definir o novo ocupante da Casa Branca está marcada para o próximo 5 de novembro.