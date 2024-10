Eleições nos EUA: Saiba o que acontece com os votos que foram queimados nos incêndios

No mês de outubro, uma série de incêndios nos Estados Unidos resultou em danos significativos a cédulas de votos, afetando centenas de documentos eleitorais. Os incidentes ocorreram em locais como Vancouver, Washington, Phoenix, Arizona, e Portland, Oregon. Em Phoenix, um indivíduo foi detido após danificar 20 cédulas, alegando que suas ações não tinham motivação política. Na cidade de Portland, três cédulas foram comprometidas, levando a Divisão Eleitoral do Condado de Multnomah a se comprometer a entrar em contato com os eleitores prejudicados para fornecer novas cédulas. Em Vancouver, a situação foi ainda mais grave, com 488 cédulas danificadas. Até o momento, 345 eleitores já solicitaram a reemissão de seus documentos.

Além disso, seis cédulas em Vancouver estavam em condições irreconhecíveis, e um número indeterminado pode ter sido completamente destruído. Os eleitores têm a opção de solicitar novas cédulas caso suas originais sejam danificadas, e 46 estados, junto com o Distrito de Columbia, disponibilizam serviços de rastreamento para acompanhar o status das cédulas. Nos Estados Unidos, a participação no processo eleitoral não é obrigatória, e a votação antecipada é uma prática comum. É importante ressaltar que cédulas danificadas podem ser contabilizadas se a intenção do eleitor for clara.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA