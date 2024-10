Eleições nos EUA: urnas com votos são incendiadas em dois estados

Urnas com votos da eleição presidencial foram incendidas nesta segunda-feira (28/10) nos Estados Unidos. Os dois casos aconteceram nos estados de Washington e Oregon, ambos na costa oeste do país. As informações são da rede ABC News.

Washington é considerado um estado que vota de maneira sólida com candidatos do partido Democrata. Já Oregon é tido como um estado de provável voto aos candidatos democratas. As unidades da federação têm 12 e 8 delegados partidários, respectivamente.

As autoridades policiais locais acreditam que os dois casos tenham uma relação entre si. Um dos fatos que leva os investigadores a acreditarem se tratar de ações correlatas é que elas ocorreram próximas à divisa entre os dois estados.

“Nossos policiais rapidamente determinaram que havia um dispositivo incendiário preso à urna e foi isso que provocou o incêndio”, afirmou o porta-voz do Departamento de Polícia, Mike Benner, durante uma entrevista coletiva nesta segunda.

Além da polícia local, o FBI também está apurando o caso do fogo nas urnas.

O fogo consumiu grande parte das cédulas de votação que haviam sido depositadas nos dois locais. A votação nos Estados Unidos continua até o encerramento, no próximo dia 5/11. O ambiente é de disputa intensa entre o ex-presidente republicano Donald Trump e a atual vice-presidente democrata Kamala Harris.