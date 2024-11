Eleições OAB-BA: Advocacia de Eunápolis e Itamaraju realizam eventos em apoio a Daniela Borges; chapa vai a Itabuna

O encontro foi no restaurante Terraço, no centro da cidade. Na oportunidade, Daniela e Hermes apresentaram as realizações do último triênio e discutiram propostas para os próximos três anos. Também se fizeram presentes representantes da advocacia das cidades de Itapebi, Itagimirim e Guaratinga.

Na quarta-feira (6), um evento em Eunápolis reuniu mais de 200 representantes da advocacia, que participaram do lançamento da chapa OAB Pela União, liderada pela advogada Kátia Regina, como candidata à presidência, com a presença de Daniela e Hermes. O advogado Pedro Figueiredo é o candidato a vice.

Esta semana a chapa União pela Advocacia, que tem como candidatos a presidente e vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seção Bahia (OAB-BA), Daniela Borges e Hermes Hilarião, esteve esta semana em municípios do Extremo Sul. A dupla segue com ações da campanha na região até esta sexta-feira (8).

“O bom de poder voltar aqui em Eunápolis, além de reencontrar tantas pessoas queridas, é que nós temos o que mostrar, temos nossas mãos cheias de trabalho. Nós já mostramos do que somos capazes, somos capazes de promover a maior capacitação já realizada para nossa advocacia, de apoiar o jovem advogado com salas por todo o estado, capazes de implantar o MovimentAção para que o processo não fique parado, combatendo a morosidade processual. Nós implantamos 240 salas da OAB Conecta, agora temos o PrerrogatiAtiva on-line e o plantão de prerrogativas 24 horas, para dar mais suporte à advocacia. E essa transformação não vai parar, vamos avançar ainda mais”, afirmou, Daniela Borges.

No mesmo dia, os candidatos estiveram em Itamaraju, onde participaram de um encontro com o candidato à reeleição da subseção, João Ademir, e o candidato a vice-presidente, Luiz Armando.

Hermes Hilarião, destacou a importância do contato com a advocacia de todo o estado durante a campanha. “Essa troca é que nos move e faz com que a gente siga firme em nossos propósitos. Já fizemos muito, mas escutando nossos colegas, podemos fazer mais e melhor a cada dia e assim faremos. Vamos fazer um novo triênio ainda mais transformador”, concluiu.

Já na sexta-feira (8), às 12h, a chapa União pela Advocacia estará em Itabuna, precisamente no restaurante Seu Ulisses, no bairro Alto Maron. A ideia, além de apresentar as propostas, é fazer um diálogo com os profissionais locais e ouvir as suas demandas.

Ao todo, quatro advogados de Itabuna concorrem na chapa estadual ao Conselho Seccional, são eles: Carlos Frederico Icó Oliveira, Lara Kaurk, Allah Nascimento Silva Muniz de Gois e Thyara Novais. Pela chapa União pela Advocacia, concorrem também ao cargo de conselheiro estadual os advogados de Eunápolis, Fabrício Frieber e Zaqueu Muniz.