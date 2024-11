Eleições OAB-BA: Advocacia de Teixeira de Freitas promove evento em apoio a Daniela Borges

A chapa União pela Advocacia chega ao município de Teixeira de Freiras para um encontro com a advocacia local e regional. Será mais um encontro com advogados do interior do estado para abordar as realizações do último triênio e discutir as propostas para os próximos três anos.

Daniela Borges e Hermes Hilarião, candidatos a presidente e vice na chapa, se reúnem com a advocacia, às 18h30, no auditório do Hotel Lord, Centro.

A chapa local encabeçada por Ali Abutrabe Neto, candidato a presidente, e Ronaldo Silva, vice-presidente, tem o mesmo nome da chapa estadual e promete mobilizar toda a advocacia para o encontro de lançamento.