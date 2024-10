Eleições OAB-BA: Ana Patrícia e Ivan Jezler protocolam chapa “Muda OAB” e oficializam candidatura

Neste domingo (20), os advogados Ana Patrícia Dantas Leão e Ivan Jezler protocolaram na sede da Ordem dos Advogados do Brasil Seção Bahia (OAB-BA), em Salvador, a inscrição da chapa “Muda OAB”. O evento contou com a participação de centenas de advogados e advogadas que saíram em passeata pelo centro da capital baiana.

“A nossa proposta é de resgatar a Ordem e devolvê-la aos advogados e advogadas do Estado da Bahia. Precisamos ter um piso salarial, precisam fiscalizar que esse piso seja cumprido e precisamos de uma ordem que esteja 100% focada nos problemas da classe”, afirmou Ana Patrícia que entra pela segunda vez na disputa.

Jezler, advogado criminalista, ressaltou a importância da alternância de poder na OAB. “A mudança é essencial para que a Ordem continue cumprindo seu papel de defender as prerrogativas dos advogados e promover uma advocacia mais forte e respeitada. Não podemos permitir que a instituição fique estagnada, sem acompanhar as reais demandas da classe”.

A chapa “Muda OAB” também enfatizou a necessidade de maior transparência na gestão e de medidas para combater a morosidade do judiciário baiano, que afeta diretamente o exercício da advocacia. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a Bahia é um dos estados com maior lentidão nos processos judiciais, ocupando o penúltimo lugar no ranking de produtividade entre os Tribunais de Justiça estaduais em 2022, com uma taxa de congestionamento de aproximadamente 79%.

As eleições da seccional serão realizadas no dia 19 de novembro.

Veja a composição da chapa:

Diretoria OAB-BA

Ana Patrícia Dantas Leão – Presidente

Ivan Jezler Costa Júnior – Vice-Presidente

Alex Rosa Ornelas – Secretário Geral

Fernando Vaz – Secretário-Geral Adjunto

Isabela Bandeira – Tesoureira