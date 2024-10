Eleições OAB-BA: Chapa União pela Advocacia será lançada oficialmente nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (24), às 18h, a chapa União pela Advocacia fará um evento oficial para lançar as candidaturas de Daniela Borges e Hermes Hilarião aos postos de presidente e vice-presidente, respectivamente, da Ordem dos Advogados do Brasil Seção Bahia (OAB-BA).

O lançamento será no piso G5 do edifício Mundo Plaza, no Mundo Plaza Business Center, no bairro do Caminho das Árvores, em Salvador.

Além de Daniela – que tenta a reeleição – e Hermes, compõem a diretoria, Cleia Costa (Secretária-Geral), Raphael Pitombo (Secretário-Geral Adjunto) e Daniel Moraes (Tesoureiro); na Caixa de Assistência dos Advogados da Bahia estão Maurício Leahy (presidente), Renata Deiró (vice-presidente), Ilana Katia (Secretaria – Geral), René Viana (Secretário-Geral Adjunto), Marcos Bonfim (Tesoureiro), Carolina Orrico (diretora), Juliana Camões (diretora), e Ronaldo Soares (diretor).