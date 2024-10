Eleições OAB-BA: Daniela Borges aparece com 68% das intenções de voto, aponta pesquisa

Candidata à reeleição da presidência da Ordem dos Advogados do Brasil Seção Bahia (OAB-BA), pela chapa União pela Advocacia, Daniela Borges lidera as intenções de voto com 68,2%, segundo pesquisa realizada pelo Instituto Dataqualy. Esse é o percentual obtido no cenário estimulado, quando os nomes das candidaturas são apresentados.

A advogada Ana Patrícia Leão, candidata pela chapa Muda OAB, aparece com 31,8% dos votos válidos. Faltando 20 dias para as eleições da OAB-BA, marcadas para o dia 19 de novembro, a diferença neste cenário entre as duas candidatas é de 36 pontos percentuais.

Fonte: Instituto Dataqualy

No cenário espontâneo, quando os nomes não são apresentados, Daniela Borges acumula 30,1% dos votos e Ana Patrícia 13,4%. Os advogados que ainda não sabem em quem vão votar somam 52,3% e aqueles que afirmam votar nulo ou branco são 1,7%.