Eleições OAB-BA: Em ritmo de campanha, Daniela Borges e Ana Patrícia se reúnem com advocacia jovem e recebem propostas

“Podem contar comigo essas propostas já entram, a partir de agora, no campo do compromisso. Vamos realizar uma por uma e fortalecer, ainda mais nossa advocacia jovem. Eu estou e sempre estarei aberta para ouvi-los”, afirmou Daniela Borges.

“A gente se reuniu para pensar no que a gente ainda poderia fazer e tivemos dificuldades, felizmente. Isso porque fizemos um levantamento de todos os projetos de capacitação da Jovem Advocacia na Bahia e, de 2022 para cá, nós tivemos 84.656 pessoas inscritas em nossos cursos. Mas, claro que ainda existem dificuldades inerentes do início de carreira e que é necessário um maior suporte da OAB-BA, pensando nisso construímos essas propostas e entregamos agora esse documento a vocês”, afirmou Galvão.

Na ocasião, a presidente do Conselho Consultivo da Jovem Advocacia da OAB-BA, Sarah Barros Galvão, pontuou as principais demandas do grupo listadas em documento entregue à atual gestão.

A atual presidente e pré-candidata à reeleição, Daniela Borges, esteve com cerca de 100 jovens advogados e advogadas em evento nesta quinta-feira (17), acompanhada do pré-candidato a vice-presidente e atual diretor-tesoureiro da Ordem, Hermes Hilarião.

Com a campanha das eleições para a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil Seção Bahia (OAB-BA) prestes a começar, as duas pré-candidaturas já declaradas têm se reunido ao longo dos últimos dias com diversos grupos de advogados. Desta vez, os encontros foram com membros da advocacia jovem baiana.

Do outro lado, também na noite desta quinta-feira, no restaurante Mariposa, na Pituba, a pré-candidata a presidente da OAB-BA Ana Patrícia Leão debateu com jovens advogados algumas demandas consideradas necessárias, como a implantação de um piso salarial para a advocacia e criação de um programa de incentivos que possa viabilizar para os jovens a abertura de um escritório próprio.

Nesse movimento, críticas não foram poupadas à atual gestão e houve a cobrança de “mudanças profundas” na condução da OAB-BA.

De acordo com o Estudo Demográfico da Advocacia Brasileira (PerfilAdv), realizado no ano passado pela Fundação Getulio Vargas (FGV Conhecimento), a advocacia no Brasil é jovem: 52% dos 1,37 milhão de inscritos têm menos de 10 anos de carreira. Outro dado indica que 53,58% atuam exclusivamente no interior ou se dividem entre essas regiões e as capitais e que a maior parte recebe menos de três salários mínimos por mês. Apenas 4,93% dos advogados ganham mais de 20 salários mínimos – piso remuneratório aproximado do Ministério Público e da magistratura.

“A atual gestão abandonou a luta pela defesa de um piso salarial. E o piso salarial é uma questão muito séria. Como um jovem advogado pode começar a atuar na área sem um piso salarial?”, protesta a advogada trabalhista Darlene Todão. “Com um piso salarial, a advocacia jovem poderia trabalhar num escritório e, com o tempo, teria condições de abrir o seu próprio escritório. Isso não é óbvio?”, questiona a jovem advogada criminalista Stefanie Vivian Araújo Brandão.

Foto: Divulgação

Ana Patrícia aproveitou também para convocar a juventude para se concentrar na Praça da Piedade às 14h do próximo domingo (20), quando ocorrerá o registro oficial da chapa na sede da OAB.

“Mas eu tenho uma palavra de esperança para essa jovem advocacia, não desista do seu sonho. A advocacia é muitas vezes a realização de uma família inteira e de gerações. Era uma profissão respeitada e almejada pela sociedade, difícil de ser alcançada. Hoje é uma profissão mais acessível, contudo muito mais desvalorizada. Nós vamos resgatar a dignidade dessa profissão, o brilho em cada olhar da advocacia e sobretudo a nossa autoestima profissional”, disse.

Ana Patrícia pediu aos jovens que não se contentem com pouco e sejam ambiciosos nos seus sonhos. “Vocês precisam, sim, ter um piso salarial respeitável. Precisam ter seu próprio escritório. Acreditem: é possível alcançar, por meio da advocacia, suas realizações materiais e, principalmente, as imateriais, como o sentimento de que estamos na profissão certa, o orgulho de sermos advogados, a vontade de continuar que impulsiona os nossos sonhos. Vamos resgatar a nossa autoestima. O exercício da advocacia é, por vezes, difícil, mas é sempre muito honrado”.