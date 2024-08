Eleições para Reitoria da UnB avançam para o segundo turno

As professoras Olgamir Amancia Ferreira e Rozana Reigota Naves disputarão o segundo turno das eleições para escolha da próxima reitora e do novo vice-reitor da Universidade de Brasília (UnB).

O primeiro turno da votação ocorreu na terça (20/8) e na quarta-feira (21/8) por meio da consulta feita a professores, técnicos e alunos da instituição.

A apuração dos votos durou mais de 16 horas e foi concluída na madrugada desta sexta-feira (23/8). Três chapas concorreram aos cargos de reitora e vice-reitor da UnB.

A apuração foi feita pelos membros da Comissão Organizadora da Consulta (COC), que é composta por representantes das entidades dos três setores da universidade, sendo os técnico-administrativo (Sintfub), docentes (ADUnB) e estudantes (DCE-Honestino Guimarães). Além das candidatas, candidatos, fiscais e representantes das chapas.

O segundo turno entre as chapas 93 e 90 será nos dias 3 e 4 de setembro.

O resultado da eleição feita pela comunidade acadêmica da UnB será encaminhado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele tem autonomia para escolher qualquer uma das três chapas, embora a tradição seja nomear a mais votada.

As chapas são:

A UnB que Queremos

Candidata a reitora: Fátima Sousa

Candidato a vice-reitor: Paulo Celso

Pensar e Fazer UnB

Candidata a reitora: Olgamir Amancia Ferreira

Candidato a vice-reitor: Gustavo Adolfo Sierra Romero

UnB: Participar e Transformar

Candidata a reitora: Rozana Naves

Candidato a vice-reitor: Márcio de Farias

Perfis Enfermeira sanitarista e pesquisadora, Fátima Sousa é professora da UnB, onde também atuou como diretora da Faculdade de Ciências da Saúde. Nas eleições de 2018, foi candidata a governadora pelo PSol, obteve 65.648 votos e ficou em sétimo lugar na disputa pelo Governo do Distrito Federal (GDF).

Olgamir Amancia Ferreira é professora associada do curso de licenciatura em Ciências Naturais, no campus de Planaltina, e coordenadora do Projeto de Extensão e Ação Contínua Educação Ambiental no Parque Recreativo Sucupira. Ela atuou como secretária da Mulher do Distrito Federal durante o governo de Agnelo Queiroz (PT) e foi candidata a vice-governadora do DF nas eleições de 2022 pelo PCdoB, na chapa encabeçada por Leandro Grass (Rede).

Rozana Naves é professora e pesquisadora do Departamento de Linguística, Português e Línguas Clássicas (LIP). Foi diretora do Instituto de Letras e atuou como decana de Administração, além de coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Linguística.