Eleito conselheiro federal da OAB, Fabrício Castro comemora vitória ao lado de Daniela Borges

Presente no comitê oficial da campanha de Daniela Borges à reeleição da Ordem dos Advogados do Brasil na Bahia (OAB-BA), o ex-presidente da seccional e conselheiro federal eleito em 2° mandato, Fabrício Castro, comemorou a vitória ao lado da chapa vitoriosa, União pela Advocacia, e atribuiu a vitória a um “projeto para a classe”.

O conselheiro comentou ainda sobre os resultados da eleição. Em Salvador, a chapa de oposição, Muda OAB, liderada pela advogada Ana Patrícia, liderou as votações na capital baiana.

“A gente tem que entender que a eleição acabou. Uma eleição dessa, é uma eleição que tem muita disputa, tem questões que precisam ser resolvidas, mas a Daniela ganhou, mas vai governar para toda a advocacia. Eu digo o seguinte, quem ganha tem que saber ganhar. Ganhar é mais difícil do que perder. As pessoas têm que entender isso. E a gente saberá ganhar. Vamos fazer uma OAB para toda a advocacia”, disse o candidato eleito.

Com relação ao mandato de continuidade no conselho federal, Fabrício Castro afirmou que pretende servir à seccional em todas as circunstâncias. “Eu sempre digo que minha função é servir. Desde sempre, eu estou sempre à disposição. Eu nunca quis holofotes, eu não quero holofotes. Eu estou à disposição da seccional para o que precisar. Se precisar carregar saco, eu carrego saco. Mas o que eu quero é servir da melhor forma e com muita humildade, conclui.