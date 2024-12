Elenco de ‘O Auto da Compadecida 2’ marca presença no show de Tonho Matéria no Rio Vermelho

Bar temático, em Salvador, recebe artistas em noite cultural marcada pela música e cinema, após a pré-estreia do filme

O elenco de ‘O Auto da Compadecida 2’ trouxe um pouco do universo de Ariano Suassuna para Salvador. Na última quinta-feira (19), após a pré-estreia do aguardado longa-metragem, parte do elenco e convidados se reuniram no Jubiabar, um espaço temático inspirado na obra de Jorge Amado, no Rio Vermelho. Tonho Matéria, mestre da música baiana, comandou o show da noite, que celebrou a música e o legado do cinema nacional.

Entre os presentes, estavam Matheus Nachtergaele, Tânia Tôko, Luis Miranda, Ludmillah Anjos, Samantha Jones, Luiza Périssé, Evaldo Macarrão, Edvana Carvalho, Lyu Arisson, o produtor Lucas Reis, e o neto mais velho do escritor Ariano Suassuna, João Suassuna.

Tonho Matéria apresentou o show “Axé Pra Todo Lado”, em homenagem aos 40 anos de Axé Music. Durante o evento, o mestre baiano apresentou composições e um repertório de clássicos que marcaram a história do gênero. Banda Sond’Samba fez a abertura, preparando o terreno, enquanto Samba Trator, convidado da noite, trouxe o samba raiz que se entrelaçaram com a atmosfera teatral e descontraída do local.

Jô Mendonça e Deo Carvalho, produtores do Jubiabar, destacaram a importância de eventos como o show de Tonho Matéria: “Ver a cultura baiana sendo valorizada aqui nos orgulha. Celebrar nossas raízes é essencial”, afirmou Jô. “Trabalhamos para criar momentos de resistência cultural”, completou Deo.

O projeto “Axé Pra Todo Lado” de Tonho Matéria terá continuidade em janeiro. Acompanhe o Instagram do bar para ficar por dentro da programação e das próximas ações que seguem celebrando e promovendo a rica cultura baiana.