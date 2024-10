Elenco de Um Maluco no Pedaço foi devastado por morte de 5 estrelas

Um Maluco no Pedaço foi originalmente exibida entre 1990 e 1996, no Brasil, e se tornou um grande sucesso do SBT. Agora, para quem quiser assistir, todas as seis temporadas estão disponíveis para streaming na Max e no Prime Video.

Tendo simplesmente marcado toda uma geração, um fato que sem dúvidas deixa os fãs do seriado em choque, é saber sobre o desfecho cruel que teve parte do elenco, com direito a 5 mortes, que vão de câncer a pneumonia. Vocês saberão todos os detalhes nesta quarta-feira (9/10).

