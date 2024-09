Eletrobras diz que desligamento de subestação no sábado foi causado por uma pipa na rede elétrica

O apagão que afetou diversos bairros da capital Paulista e parte da Grande São Paulo no último sábado (31), foi causado pela queda de uma pipa nas instalações da Subestação Guarulhos, informou a Eletrobras. O incidente deixou pelo menos 942 mil imóveis sem luz nas áreas de concessão da Enel SP e da EDP. Segundo a empresa, proprietária das instalações, o incidente aconteceu por volta das 17h30 no primeiro barramento da subestação, provocando o curto-circuito. Com isso, houve o acionamento dos sistemas de proteção que desligam os equipamentos e impedem maiores danos.

A Eletrobras informou, ainda, que segundos depois a “rabiola” da pipa continha alumínio em sua composição e atingiu o segundo barramento, provocando novo curto-circuito. Esse evento levou a um novo acionamento dos sistemas de proteção, provocando o desligamento total da subestação. Em nota, a companhia destacou que somente em 2023 foram registrados cinco incidentes em subestações provocados por pipas “Soltar pipas ou balões e fazer queimadas em locais próximos a linhas de transmissão é um risco de vida para as pessoas e também um risco para o funcionamento da rede elétrica.”

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Keller