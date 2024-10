Eletrobras e Ocean Winds fecham parceria para avaliar projetos de eólica offshore no Brasil

A Eletrobras fechou uma parceria com a Ocean Winds, joint venture das companhias Engie e da EDP Renováveis dedicada à energia eólica offshore, para estudar o desenvolvimento projetos da fonte no Brasil.

O memorando de entendimentos assinado pelas empresas nesta terça-feira prevê compartilhamento de conhecimento e trabalho conjunto em eólica offshore, que promete ser uma importante tecnologia para geração de grandes volumes de energia renovável no futuro, mas que ainda carece de um marco regulatório próprio no país.

A Ocean Winds disse em nota que “direciona estrategicamente seus esforços para o Brasil”, devido ao potencial do país para “atender à crescente demanda por energia renovável no longo prazo, apoiar a transição energética e gerar oportunidades para a cadeia de suprimentos e para as comunidades locais”.

Com projetos em estudo no Brasil desde 2021, a Ocean Winds já entrou com pedidos de licenciamento no Ibama para 15 gigawatts (GW) de eólicas offshore, para implantação em águas do Piauí, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

Já a Eletrobras, maior companhia elétrica da América Latina, tem um grande parque gerador de energia renovável, mas predominantemente hidrelétrico, com uma presença ainda tímida em eólica onshore.

“O acordo firmado com a Ocean Winds permite o desenvolvimento de uma cooperação estratégica, que vai contribuir para que as fontes geradoras no Brasil e do mundo sejam cada vez mais limpas e renováveis, garantindo a descarbonização da economia com segurança energética”, disse o diretor de M&A e desenvolvimento de negócios da Eletrobras, Leonardo Soares Walter.

