Eletrobras registra lucro líquido de R$ 7,563 bilhões no 3º trimestre de 2024

A Eletrobras divulgou seus resultados financeiros referentes ao terceiro trimestre de 2024, apresentando um lucro líquido ajustado de R$ 7,563 bilhões. Esse valor representa um crescimento expressivo de 588,3% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Quando considerados os números sem ajustes, o lucro foi de R$ 7,195 bilhões, o que equivale a um aumento de 387,3%. Um dos principais fatores que contribuíram para esse desempenho foi a remensuração dos ativos de transmissão, que ocorreu após a revisão tarifária de 2024, totalizando R$ 5,417 bilhões. Além disso, o Ebitda ajustado da empresa alcançou R$ 11,964 bilhões, refletindo uma elevação de 164,1% em relação ao terceiro trimestre de 2023. A margem Ebitda também teve um desempenho notável, atingindo 110,1%, um aumento de 55,3 pontos percentuais em relação ao ano anterior.

A receita operacional líquida da Eletrobras foi de R$ 11,043 bilhões, o que representa um crescimento de 25,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Em termos de endividamento, a dívida líquida ajustada da companhia ficou em R$ 40,855 bilhões, apresentando um aumento de 4,5% em relação ao ano anterior, com uma alavancagem de 1,7 vez. Os investimentos realizados pela Eletrobras no trimestre totalizaram R$ 1,713 bilhão, o que representa uma redução de 8,4% em comparação ao mesmo período de 2023.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA