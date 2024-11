Eli Soares se apresenta no Incendeia da Igreja Bethel nesta 4ª, em Goiânia

Nesta quarta-feira, 6 de novembro, o cantor gospel Eli Soares estará na Igreja Bethel, localizada na Av. T3, esquina com a Av. T8, nº 1178, no Setor Bueno, em Goiânia, dando início ao Movimento Incendeia. O evento, que começa às 19h30, tem entrada gratuita e amplo estacionamento disponível sem custo.

O Movimento Incendeia foi idealizado por um pequeno grupo de membros da Igreja Bethel e posteriormente recebeu o apoio do Pastor Gentil R. Oliveira, presidente do ministério, que abraçou o projeto. Com sete quartas-feiras consecutivas de louvor e adoração, o movimento visa fortalecer a fé e a espiritualidade dos participantes, reunindo renomados artistas da música cristã.

Além de Eli Soares, o calendário de apresentações inclui grandes nomes da música gospel, como David Quinlan, Felipe Rodrigues, PG, Israel Salazar, Xote Santo, Mattos Nascimento e a banda local Incendeia Music, que se apresentarão nas próximas semanas.

A Igreja Bethel espera que o Movimento Incendeia proporcione encontros significativos de louvor e mensagens de fé para a comunidade. A série de eventos promete noites de celebração e renovação espiritual, abertas a todos que buscam momentos de comunhão e inspiração.

