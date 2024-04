Eliana grava últimos programas no SBT após anunciar saída da emissora

Eliana anunciou recentemente a saída do SBT após 15 anos na emissora. Mesmo com o encerramento do contrato, a apresentadora usou as redes sociais nesta quarta-feira (3/4) para publicar um vídeo subindo a rampa da rede de televisão fundada por Silvio Santos.

“Dia lindo! Bora trabalhar com muito amor”, escreveu ela na legenda da postagem. Apesar do contrato encerrado, a saída oficial de Eliana está prevista para junho de 2024. Com isso, ela segue cumprindo a agenda de compromissos na emissora até o fim do contrato.

Eliana

Eliana Reprodução/Instagram

Eliana (1)

Eliana Reprodução

Eliana

Eliana Reprodução

Eliana

Após anunciar saída do SBT, Eliana faz post religioso Instagram/Reprodução

Eliana vai trocar o SBT pela Globo? Apresentadora esclarece rumores Eliana é um dos supostos nomes cotados pela TV Globo para substituir Ana Maria Braga no Mais Você. O nome da loira foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter, nesta segunda-feira (7/8), após o jornal Extra afirmar que a veterana teria pedido para deixar o matinal — informação negada pela emissora ao Metrópoles.

A contratada do SBT, no entanto, não parece disposta a deixar o canal de Silvio Santos. Vale lembrar que, nesta segunda, ela apresenta o Criança Esperança ao lado de Xuxa e Angélica na emissora carioca.

“Esta não é a primeira vez que realizo trabalhos pontuais em outra emissora. Recentemente participei de um especial em homenagem aos 70 anos da Record, por exemplo. Mas a minha relação com o SBT segue maravilhosa, firme e forte…”, declarou Eliana ao colunista Lucas Pasin, do UOL.