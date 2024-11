Eliezer conta como faz para criar vínculo com filho recém-nascido

Eliezer revelou que aplica com o filho Ravi, nascido nesta semana, o que aprendeu com a primogênita Lua. O ex-BBB e marido de Viih Tube passou a madrugada desta quinta-feira (14/11) com o recém-nascido nos braços, ajudando-o a dormir e falou sobre a importância desse tempo entre pai e filho.

“Para os futuros pais que estão assistindo, aprendi nessa fase pós-parto da Lua que, para a gente (homem/pai), esses são os momentos que temos que aproveitar para começar a ter conexão e troca com o bebê. Porque 60% do tempo eles está dormindo, 30% mamando, e o restante do tempo é o que ‘sobra’ para a gente criar esse vínculo”, disse.

Nos Stories do Instagram, Eliezer também falou sobre a adaptação de Lua, de 1 ano e 7 meses, com o irmãozinho.

“Acho que a adaptação vai dar muito certo. Hoje a Lua foi de momentos, mas deixamos ela muito à vontade, no tempo dela, quando ela queria ou não se aproximar. Não peguei o Ravi no colo enquanto ela estava comigo. Como a Viih precisa ficar com o Ravi no colo praticamente o tempo todo para amamentar, dei 100% da minha atenção para a Lua, mas trouxemos ela para o momento da amamentação e falamos ‘olha aqui o bebê’. Rolou até beijinho”, relatou.