Eliezer desabafa sobre desafios enfrentados em 2024: “Saldo positivo”

O influenciador Eliezer, marido de Viih Tube, usou as redes sociais na tarde desta terça-feira (31/12) para fazer um balando do ano de 2024 e falar dos desafios enfrentados durante o ano. O pai de Lua e de Ravi agradeceu o carinho dos seguidores e disse que, apesar dos problemas enfrentados nos últimos meses, o saldo do ano é positivo.

“Último dia do ano, já quero aproveitar aqui para desejar um feliz 2025 pra todos vocês, para as famílias de vocês, que Deus abençoe muito, dê muita prosperidade e saúde, que a coisa mais importante que a gente tem é saúde”, começou o influenciador e ex-BBB.

Eliezer seguiu com o desabafo. “Acho que hoje é um dia pra fazer uma retrospectiva de tudo o que aconteceu em 2024, e mesmo com todos os desafios… Eu sei que, do alto dos meus privilégios, eu tenho poucos desafios perto de muita gente, mas o saldo tá sendo positivo pelo fato da gente estar vivo, com saúde, isso a gente tem que agradecer a Deus”, reforçou.

O influenciador enfrentou um momento delicado no fim do mês passado quando filho caçula, Ravi, precisou ser internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, com apenas 15 dias de vida. Poucos dias depois, ele usou as redes sociais para falar que o filho tinha uma doença grave.

“Eu sei que vocês querem saber notícias do Ravi. Ravi tá melhorando, ele está bem, acho que essa é a melhor notícia”, disse Eliezer, na ocasião. “O caso dele tem sido bem desafiador pra gente e também pros médicos. É uma doença rara e grave. Nem consigo explicar aqui, nós estamos cada dia aprendendo um pouco, mas o importante é que ele tá bem, mesmo sendo grave, mesmo sendo raro”, reforçou.

O filho de Eliezer e Viih Tube teve alta hospitalar e foi para casa no dia 14 de dezembro. Ravi havia sido internado no dia 25 de novembro após um quadro de enterocolite. O bebê veio ao mundo no dia 11 de novembro, após a influenciadora enfrentar 19 horas de parto ativo, chegando a atingir dez centímetros de dilatação.