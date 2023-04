Eliezer reclamou do cheiro do leite de Viih Tube; médica explica odor

O ex-BBB Eliezer usou as redes sociais, na última semana, para falar sobre as descobertas “curiosas” da paternidade. Ele e Viih Tube são pais de Lua di Felice, que nasceu no último dia 10 deste mês.

O influenciador fez um desabafo sobre o leite materno de sua esposa. “Ô cheiro ruim que tem leite, hein? Um cheiro de azedo, a casa inteira tá com cheiro de azedo ferrado, f*dido”, disse, em um vídeo publicado em suas redes sociais.

Influenciadora anunciou o nascimento nas redes sociais neste quinta-feira (13/4)Reprodução

O casal anunciou o nascimento da menina, que veio ao mundo em 9 de abril de 2023Foto: Instagram/Reprodução

Viih Tube e Eliezer compartilham momento a amamentação nas redes sociais Reprodução/ Instagram

Leite azedoPara Ana Carolina Ferreira, consultora de amamentação e especialista em ordenha de leite materno, a constatação de Eliezer pode não se referir ao líquido materno em si. “O leite, assim como o de vaca, não tem, naturalmente, um cheiro azedo. Ele praticamente nem cheiro tem”, explica.

“Se você pegar um leite recém extraído e cheirar, vai ver que ele tem cheiro de nada. É um aroma neutro”, pontua.

A especialista ainda frisa que o leite materno, devido à presença de lactose, apresenta um sabor levemente adocicado. “O bebê adora”, incrementa Ana Carolina.

Quanto ao adjetivo azedo, pontuado por Eliezer, a consultora explica que pode ser por conta da degradação dessa matéria-prima em outros ambientes.

Leite materno tem sabor “adocicado”“Quando a casa tem um recém-nascido, você costuma ter paninhos de boca e o leite, após um tempo, pode começar a azedar e ter este cheiro característico”, emenda. O produto, explica a médica, também pode respingar na roupa da mãe, do bebê e em outras superfícies. Ao secar, ele exala esse odor “azedo”.

Além disso, o cheiro pode ser uma característica do golfo da criança. “Ela pode golfar um pouquinho na na roupa da mãe, na roupa da avó, nos paninhos, no sofá…”, finaliza.