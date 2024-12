Elinaldo faz avaliação de derrota em Camaçari e anuncia articulação para 2026

O prefeito de Camaçari, Elinaldo Araújo (União), anunciou que está de olho em uma vaga na Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA) em 2026, após derrota do grupo na tentativa de emplacar uma sucessão na Prefeitura, nas eleições municipais no município da região Metropolitana de Salvador (RMS).

“Nosso partido tem me convidado para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa em 2026. Estou trabalhando para reunir as forças políticas, com fé em Deus, dando tudo certo, ser candidato e continuar ajudando o grupo político, minha cidade e nosso estado”, conta.

Em evento privado do União Brasil, nesta quinta-feira (12), Elinaldo avaliou o resultado dos dois mandatos consecutivos em Camaçari. “Avaliação de dever cumprido. Graças a Deus nós organizamos a cidade, tivemos várias obras importantes. Organizamos serviços públicos. Agora o povo decidiu outro caminho, tem que ser respeitado. Vamos estar no campo da oposição, não para atrapalhar, mas sim para orientar e fiscalizar”, diz.

Sobre o que teria levado o candidato Flávio Matos à derrota, Elinaldo afirma que “foi praticamente empate” e isso daria um recado ao grupo. “Eu acho que a eleição acabou praticamente empatada. Acho que é um alerta, é uma lição, pode fazer uma reflexão. Se eu falo que ainda parei para avaliar, não parei porque eu não tive esse tempo. Estou 60 dias para fechar minhas contas após a eleição, mas as urnas sempre dão recados para a gente. É uma reflexão para o prefeito, para o vice-prefeito, para a Câmara de Vereadores, para o nosso grupo”, completa.