Elize Matsunaga é detida por falsificar documentos para conseguir emprego

Elize Matsunaga, condenada na Justiça por matar e esquartejar o próprio marido, voltou a ser detida novamente nesta segunda-feira, 27, na cidade de Franca, no interior de São Paulo, onde vive atualmente. Segundo a polícia, ela falsificou um documento para conseguir um emprego na cidade de Sorocaba, também no interior do Estado, onde realizava a vistoria de obras em condomínios de luxo. Elize foi denunciada pela própria ex-patroa. As investigações também identificaram registros fotográficos dela consumindo bebida alcoólica em uma praia, o que contraria o regime aberto a qual estava submetida. Todos os documentos foram encaminhados para o promotor responsável pelo caso. O advogado de Elize, Luciano Santoro, diz que sua cliente não teria qualquer motivo para agir dessa maneira, já que o processo não transitou em julgado e, por isso, ela poderia ter a certidão de antecedentes criminais sem apontamentos. Apesar disso, Matsunaga também tentou ser motorista de aplicativo em Sorocaba, mas teria sido negada justamente por não ter antecedentes criminais negativos, um critério básico para conseguir trabalhar nas principais plataformas.

*Com informações do repórter David de Tarso