Ellen Rocche revela reação de Silvio Santos sobre teste do sofá no SBT

Ellen Rocche participou do Encontro na manhã desta segunda-feira (19/8) para recordar sua trajetória com Silvio Santos, que faleceu no último sábado (17/8). A carreira da atriz começou quando ela participou do programa Xaveco e chamou atenção do dono do SBT. Ela revelou que achou que teria que fazer um “teste do sofá” para trabalhar na emissora.

Ela contou que durante o programa Silvio começou a olhá-la. Depois, perguntou se pretendia trabalhar na televisão. “Pra elogiá-lo, falei: ‘É um sonho trabalhar’”.

O dono do SBT, então, pediu que ela fizesse um teste. “Eu não fui, peguei os R$ 2 mil em espécie com medo. E se for teste do sofá? ‘O Silvio pediu para que você fosse’”, relembrou.

A atriz Ellen Rocche

A beldade arranca suspiros

Silvio Santos morreu aos 93 anos de idade

Equipes do SBT estão fazendo uma força-tarefa para caso a programa precise ser interrompida

Silvio morreu em decorrência de uma broncopneumonia

Com medo, Ellen pediu que fosse acompanhada por outra mulher para a “salinha”. Depois, o empresário ficou sabendo da história. “O Silvio morreu de rir”, disse.

“O dia que eu fui contratada, ele falou: ‘Você aqui vai ser respeitada, e aqui é uma família para você. E qualquer coisa que acontecer você pode falar comigo’”, narrou Ellen.