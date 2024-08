Elmar, cotado para presidência, assume o maior bloco da Câmara

Grupo conhecido como “blocão do Lira” é formado por União, PP, PSDB, Cidadania, PDT, Avante, Solidariedade e PRD; soma 161 deputados

Elmar comandará o bloco até fevereiro de 2025; o deputado é um dos favoritos para assumir a Câmara Paulo Sérgio/Câmara dos Deputados – 23.mar.2023

Maria Laura Giuliani 14.ago.2024 (quarta-feira) – 18h33



O deputado Elmar Nascimento (União Brasil-BA) assumiu nesta 4ª feira (14.ago.2024) o comando do maior bloco da Câmara dos Deputados, que representa 161 congressistas. Formado por União Brasil, PP, PSDB, Cidadania, PDT, Avante, Solidariedade e PRD, o grupo é conhecido no Congresso como “blocão” do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Elmar, que também é líder do União Brasil na Casa Baixa, comandará o bloco até fevereiro de 2025.

“A minha experiência à frente do União Brasil, um dos maiores e mais heterogêneos partidos do país, certamente contribui para liderar este bloco. Com partidos diversificados, mas unidos por um objetivo comum: o bem do Brasil”, declarou o deputado baiano em nota.

A eleição para escolher o próximo presidente da Câmara deve ser feita em 3 de fevereiro de 2025. O regimento da Casa determina que o pleito seja realizado na abertura dos trabalhos legislativos, em 1º de fevereiro. Como essa data cai em um sábado em 2025, a expectativa é que a eleição seja adiada para o dia útil seguinte.

Elmar é um dos cotados para disputar a presidência da Câmara, junto a Antonio Brito (PSD-BA) e Marcos Pereira (Republicanos-SP).

O deputado do União Brasil é a principal aposta de Lira para sucedê-lo.

O bloco que Elmar assumiu foi uma conquista do atual presidente da Câmara em abril de 2023 frente à formação do bloco do MDB, PSD, Republicanos e Podemos. À época, Lira articulou a formação dos grupos para fortalecer sua influência política na Casa.