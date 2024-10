Elmar e Brito criticam escolha de Lira por Motta e seguem em busca de apoio, principalmente de Lula e do PT

“Hoje é tudo na base do requerimento de urgência, reunidos em um colegiado de líderes pequeno, numa vontade unilateral de uma pessoa que há 60 dias não nos deixa sequer os líderes opinar sobre pauta, como instrumento de pressionar o Executivo”, disse Elmar, que reforçou afirmando que as comissões da Câmara atualmente só servem de “campo de batalha” e “arapuca” para ministros do governo.

“Eu acho que a postura mais correta era em janeiro ele anunciar seu voto pessoal, mas ficar equidistante do processo e ficar como magistrado. Seria uma postura muito mais digna e elogiável e teria meus elogios. Eu espero ainda que ele reveja a posição, que é contra e que rebaixa a posição institucional do presidente da Câmara”, declarou Elmar.

Em conversa com jornalistas na saída do encontro com os petistas, Elmar disse que o deputado alagoano rebaixa a posição institucional do cargo ao trabalhar pela candidatura de Hugo Motta.

Líder do União Brasil, Elmar Nascimento se reuniu com a bancada do PT na Câmara na tarde de ontem, e na saída do encontro, não poupou o deputado Arthur Lira de críticas por ter oficializado seu apoio a Hugo Motta. Por um bom tempo Elmar Nascimento foi o candidato de Lira, que no entanto, desistiu do apoio no final do mês de agosto, após o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, desistir de sua própria candidatura para lançar Motta.

Os dois deputados baianos que são candidatos a presidente da Câmara em 2025, Elmar Nascimento (União Brasil) e Antonio Brito (PSD), reagiram com críticas e estocadas à decisão de Arthur Lira (PP-AL) de oficializar seu apoio na disputa ao líder do Republicanos, Hugo Motta (PB). Lira fez o anúncio da sua escolha por Motta no início da manhã desta terça-feira (29), e à tarde, reuniu a bancada do seu partido, o PP, que ratificou o apoio ao candidato do Republicanos.

Antes da reunião com Elmar, a bancada do PT teve encontro com o outro postulante à presidência da Câmara, o deputado Antonio Brito, que procurou buscar o apoio do partido que tem a segunda maior quantidade de parlamentares. Ao sair da reunião, Brito disse que é “o candidato do consenso” e que dialoga com todos os setores da Casa – direita, esquerda e centro. “O consenso é buscar pautas comuns a todos e colocar em votação com previsibilidade”, disse.

O deputado baiano também deu estocadas no presidente da Câmara, embora com menos intensidade que Elmar Nascimento.

“Sempre me posicionei firme com a Casa. O presidente [Arthur Lira] sinalizava com um candidato [Elmar Nascimento], agora é um outro já declarado [Hugo Motta]”, alfinetou Antonio Brito. “Portanto, para nós, não há nenhuma mudança. Nós temos um candidato, candidato do PSD, e com a fé em Deus e nos deputados, poderemos ganhar a eleição”, completou.

A reunião com a bancada do PT foi parte do esforço do líder do PSD para conseguir o apoio do partido do presidente Lula.

“Levamos o que a gente pensa, como a gente pensa, e todos os cuidados para que o PT possa ter o tempo necessário para decidir”, relatou Brito.

O cenário, porém, é, no momento, desfavorável aos dois deputados baianos: o líder do PT, Odair Cunha (PT-MG), já se declarou favorável à eleição de Hugo Motta, e interlocutores do partido afirmam que a tendência, por enquanto, é acompanhar a posição dos líderes. A bancada do partido deve se reunir nesta quarta (30) para discutir se já fecha apoio a Motta, ou se continua ouvindo e conversando com os candidatos.